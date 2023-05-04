2023 Iba Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Özbekistan'da Düzenleniyor
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TAŞKENT, 4 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 2023 IBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda, elit erkekler 57-60 kilogram hafif sıklet maçında Çinli Zhao Yikun karşısında galip gelen Türkmenistanlı boksör Shukur Ovezov (solda), 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Georgiy.
TAŞKENT, 4 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen 2023 IBA Erkekler Dünya Boks Şampiyonası'nda, elit erkekler 57-60 kilogram hafif sıklet maçında Çinli Zhao Yikun karşısında galip gelen Türkmenistanlı boksör Shukur Ovezov (solda), 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Georgiy Namazov/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel