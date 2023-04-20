2023 Hannover Messe Fuarı Başkanı: Çinli Şirketler Rekabetçi, Öğrenmeye ve Gelişmeye Hazır

HANNOVER, 20 Nisan (Xinhua) -- Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Koeckler, Çinli şirketlerin küresel piyasalarda rekabetçi ve her zaman öğrenmeye ve gelişmeye hazır olduğunu söyledi.

HANNOVER, 20 Nisan (Xinhua) -- Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Koeckler, Çinli şirketlerin küresel piyasalarda rekabetçi ve her zaman öğrenmeye ve gelişmeye hazır olduğunu söyledi. Koeckler bu ifadeleri Çarşamba günü, 2023 Hannover Messe Fuarı'na yaklaşık Çinli 800 şirketin katılması hakkındaki yorumunda dile getirdi.

Dünyanın en büyüklerinden biri olan ve 17-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuara, geleceğin üretim ve enerji arzına yönelik çözümler sunan 4.000'in üzerinde şirket katılıyor.

Koeckler, Xinhua'ya verdiği özel söyleşide, "Hannover'deki bu küresel pazarda, Çinli şirketleri memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Son üç yıldır bazı Çinli şirketler, Kovid-19 pandemisi yüzünden fuara katılamamıştı. Koeckler, Çinli şirketlerin bu kadar büyük bir sayıyla geri dönmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bu yıl fuara katılan Çinli şirketler, ev sahibi Almanya'dan sonra ikinci en büyük grubu oluşturuyor ve onları İtalya, Türkiye, ABD, Hollanda ve bu yılki partner ülke Endonezya takip ediyor.

Koeckler, "Çinli şirketler için hala yerimiz var, sayıları daha da artabilir. Dolayısıyla, bu yıl katılmayan ve Hannover Messe'nin konu aldığı alanlara ilgili duyan şirketleri de davet ediyoruz. Onları burada görmekten memnuniyet duyacağız" diye konuştu.

Koeckler, ilgi duyan Çinli şirketler için tavsiyesi sorulduğunda, "Eğer fuara ilk kez katılıyorsanız en iyisi olmayı bekleyemezsiniz. Ama her yıl katılırsanız müşterilerin ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını zamanla öğrenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Koeckler, Çin'in son 10-20 yıl içinde özellikle elektromobilite ve robotik alanlarda büyük gelişme kaydettiğini belirtti.

Hannover'de şirketlerin birbirleriyle rekabet etmediğini vurgulayan Koeckler, "Burası, bir sonraki parlak fikri bulmakla ilgili" diye konuştu.

Endüstriyel dönüşüme odaklanan bu yılki fuarda karbon nötr üretim, yapay zeka, hidrojen teknolojileri ve enerji yönetimi gibi temalar ön plana çıkıyor.