2023 Gürcistan-Çin Xinjiang Emtia Fuarı Tiflis'te Başladı

TİFLİS, 7 Aralık (Xinhua) -- 2023 Gürcistan-Çin Xinjiang Emtia Fuarı Çarşamba günü Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başladı.

2.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayan üç günlük fuar, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin Xinjiang Alt Konseyi sponsorluğunda düzenleniyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze, son yıllarda Gürcistan ve Çin arasında kurulan yakın ortaklıktan övgüyle söz etti.

Nozadze, fuarın Gürcistan ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendireceğini ve iki ülkenin kalkınmasına yardımcı olacağını söyledi.

Çin'in Gürcistan Büyükelçisi Zhou Qian ise Çin'in Xinjiang Özerk Bölgesi ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin son on yılda yaklaşık dört kat arttığını ve yatırım hacminin de iki katına çıktığını aktardı.

Zhou, Xinjiang'ın şu anda Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan kapsamlı bir lojistik merkezi olarak hizmet verdiğini ve bunun da Xinjiang ile Gürcistan ve komşu ülkeler arasında ulaşım ve lojistik, enerji, yeni malzemeler, tarım, turizm ve diğer alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Fuara Xinjiang'ın yedi bölge ve kentinden heyetlerin yanı sıra yüksek teknoloji, sağlık, enerji, tekstil ve giyim, tarım ürünleri ve gıda gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler katılıyor.