2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Resmi Maskotu Tanıtıldı Güncel Haberler AUCKLAND, 19 Ekim (Xinhua) -- Tanıtım görselinde, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi maskotu olarak duyurulan futbolsever penguen Tazuni görülüyor. AUCKLAND, 19 Ekim (Xinhua) -- Tanıtım görselinde, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi maskotu olarak duyurulan futbolsever penguen Tazuni görülüyor. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. (Fotoğraf: FIFA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Yeni Zelanda Avustralya Güncel Haberler

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