2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Resmi Maskotu Tanıtıldı
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AUCKLAND, 19 Ekim (Xinhua) -- Tanıtım görselinde, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi maskotu olarak duyurulan futbolsever penguen Tazuni görülüyor.
AUCKLAND, 19 Ekim (Xinhua) -- Tanıtım görselinde, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi maskotu olarak duyurulan futbolsever penguen Tazuni görülüyor.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.
(Fotoğraf: FIFA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel