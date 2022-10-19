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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Resmi Maskotu Tanıtıldı

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2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın Resmi Maskotu Tanıtıldı

AUCKLAND, 19 Ekim (Xinhua) -- Tanıtım görselinde, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi maskotu olarak duyurulan futbolsever penguen Tazuni görülüyor.

AUCKLAND, 19 Ekim (Xinhua) -- Tanıtım görselinde, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın resmi maskotu olarak duyurulan futbolsever penguen Tazuni görülüyor.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

(Fotoğraf: FIFA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yeni Zelanda Avustralya Güncel Haberler

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