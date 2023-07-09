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2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda Robotlar Futbol Maçı Yaptı

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Çin'in doğusundaki Shanghai'da Cumartesi günü sona eren 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı sırasında robot futbol maçı yapıldı.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da Cumartesi günü sona eren 2023 Dünya Yapay Zeka Konferansı sırasında robot futbol maçı yapıldı.

Programlanan robotlar maç sırasında otonom kararlar aldı ve bağımsız hareket etti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Shanghai Futbol Dünya Güncel Haberler

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