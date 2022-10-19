2023 bütçesi seçim yatırımı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı 2023 bütçesinin detayları önümüzdeki günlerde Meclis'te daha da netleşecek, ancak ilk verilere göre sosyal yardımlarda yüzde 74'lük artış hedefi dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıkladığı 2023 bütçesinin detayları önümüzdeki günlerde Meclis'te daha da netleşecek, ancak ilk verilere göre sosyal yardımlarda yüzde 74'lük artış hedefi dikkat çekiyor. Sosyal yardım kapsamında 10 milyar TL'lik "sosyal konut destekleri" kalemi de yer alıyor. Muhalefet ve ekonomistler bu veriler ışığında, bütçeyi bir seçim bütçesi olarak değerlendiriyor.