2023 Boao Girişimciler Forumu'nda Yeni Üretkenlik ve Büyüme Faktörleri Tartışıldı

Çin'in Hainan eyaletinde düzenlenen 2023 Boao Girişimciler Forumu'nda katılımcılar, yeni üretkenlik ve büyüme faktörlerine odaklandı. Yüksek teknoloji uygulamalarıyla şekillenen ve gelişim halindeki endüstriler ve yeni formatlarla desteklenen yeni üretkenliğin, yüksek kaliteli kalkınmanın gereklilikleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Forumda, Xinhua Haber Ajansı, Hainan eyalet yönetimi ve Çin Marka Geliştirme Konseyi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.

BOAO, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bir sahil kasabası olan Boao'da Pazartesi günü gerçekleştirilen 2023 Boao Girişimciler Forumu'nun ana forumundaki katılımcılar yeni üretkenlik ve yeni büyüme faktörlerine odaklandı.

Xinhua Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Lyu Yansong, yüksek teknoloji uygulamalarıyla şekillenen ve gelişim halindeki endüstriler ve yeni formatlarla desteklenen yeni üretkenliğin, yüksek kaliteli kalkınmanın gereklilikleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Xinhua Genel Yayın Yönetmeni Haber'>haber ajansının, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etme sorumluluğunu üstlenmek ve Çin ulusunun tüm cephelerdeki yenilenmesini ilerletmeye önemli katkılarda bulunmak üzere girişimcilerle ve toplumun her kesiminden insanlarla işbirliği yapmaya istekli olduğunu belirtti.

Hainan Valisi Liu Xiaoming, yatırımları ve iş girişimleri için Hainan'ı seçen girişimcilere daha fazla fırsat ve daha iyi hizmetler sunacaklarını söyledi.

2016 yılında başlatılan Boao Girişimciler Forumu, o tarihten bu yana yedi kez toplandı. Bu yılki foruma Xinhua Haber Ajansı, Hainan eyalet yönetimi ve Çin Marka Geliştirme Konseyi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor.