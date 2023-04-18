2023 Auto Shanghai'da Sergilenmek Üzere 25 Milyon Dolarlık İthalat Gerçekleştirildi

SHANGHAİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Gümrüğü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenmek üzere 25 milyon ABD doları değerinde ithalat yapıldığını kaydetti.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (Shanghai) düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE) otomobil sergi alanında Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni enerjili aracı, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua)

SHANGHAİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Shanghai Gümrüğü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenmek üzere 25 milyon ABD doları değerinde ithalat yapıldığını kaydetti.

2023 Auto Shanghai olarak da bilinen bu yılki otomobil fuarında, 2021 Auto Shanghai fuarına kıyasla yüzde 34'lük bir artışla toplam 123 grup ithal ürün sergileniyor. Bu yıl ithal edilen sergi ürünlerinin toplam değeri 2021'e göre yüzde 19 artışla 25 milyon dolar oldu.

2023 Auto Shanghai, 18-27 Nisan tarihleri arasında 360.000 metrekareden fazla sergi alanına sahip Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'nde (Shanghai) düzenleniyor.

Çin'in Kovid-19'a yönelik müdahalesini optimize etmesinden bu yana ülkede düzenlenen ilk A sınıfı uluslararası otomobil fuarı olan 2023 Auto Shanghai, dünya çapında 1.000'den fazla katılımcıyı kendine çekiyor.