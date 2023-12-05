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2023-ALES/3 Sonuçları Açıklandı

5 Aralık 2023 10:22 Son Güncelleme: 10:23 Abone Ol

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.