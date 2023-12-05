2023-ALES/3 Sonuçları Açıklandı
ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Kasım'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.