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2023-ALES/1 sonuçları açıklandı

2023-ALES/1 sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Nisan'da uygulanan 2023-ALES/1'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel

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