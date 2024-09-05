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2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Başladı

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2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ilk defa anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa gidecek öğrenciler ise, okula 1 hafta erken başladı. Anne ve babalarıyla okula gelen miniklerin bazıları gözyaşlarını tutamazken, aileler de duygusal anlar yaşadı.

2023-2024 EĞİTİM Öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Bu yıl ilk defa anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa gidecek öğrenciler ise, okula 1 hafta erken başladı. Anne ve babalarıyla okula gelen miniklerin bazıları gözyaşlarını tutamazken, aileler de duygusal anlar yaşadı.

Avcılar'daki Ambarlı İlkokulu ve Selahaddin-Müzeyyen Kaçaker Anaokulu'nda uyum haftası sürüyor. Anne ve babalarıyla okula gelen öğrenciler okul bahçesinde toplandı. Öğretmenler tarafından sınıflara alınan öğrencilerden bazılarının annelerinin elini bırakmadığı görüldü. Çocukları sınıflara alınan anneler kapı önü, koridor ve okul bahçesinde bir süre bekledi. Anne ve babalar duygusal anlar yaşarken, bazı minikler de gözyaşlarını tutamadı. Bir yakınının kucağında okula giren Alvina da gözyaşlarını tutamadı. Uyum haftası kapsamında okul yönetimi tarafından konferans salonuna alınan velilerle tanışma toplantısı da düzenlendi. Ambarlı İlkokulu'ndaki minik öğrenciler sıralarında kendileri için hazırlanan balon ve kimlik kartlarını alırken, öğrencilere kalem de hediye edildi. Uyum eğitimi hafta boyunca devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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