2023-2024 Av Sezonu Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, jandarma personeline doğa koruma ve biyokaçakçılık hakkında bilgilendirme çalışmalarına başladı. 2023-2024 av sezonu ile ilgili bilgilendirme çalışmaları diğer ilçe ve köy muhtarlarıyla devam edecek.

2023-2024 av sezonu 26 Ağustos Cumartesi günü açılıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü yetkileri, jandarma personeline yönelik doğa koruma ve biyokaçakçılık hakkında bilgilendirme çalışmalarına Olur, Uzundere ve Tortum ilçelerinde başladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü'nün 2023-2024 av sezonu ile alakalı bilgilendirme çalışmalarına diğer ilçe ve köy muhtarlarla devam edecek. - ERZURUM