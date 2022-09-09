2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı Güncel Haberler ÖSYM sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM sosyal medya hesabından, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM sosyal medya hesabından; "28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." paylaşımında bulundu. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel YÖKDİL Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 2022-YÖKDİL/2 Sınav Sonuçları Açıklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.