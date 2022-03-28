2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı - Haberler

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2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

AA - Özcan Yıldırım - Güncel
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2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 13 Mart 2022'de uygulanan 2022-YÖKDİL/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adayların, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebileceği kaydedildi.

AA / Özcan Yıldırım - Güncel

Yabancı Dil Sınavı, YÖKDİL, Mart, Güncel, Haberler

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