2022 Yks Sonuçları Açıklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Yks Sonuçları Açıklandı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
2022 Yks Sonuçları Açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM, 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title