2022-YKS milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı Güncel Haberler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS), milli sporcu yerleştirme sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-21 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022-YKS kapsamında spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numarası veya aday şifresiyle öğrenilebilecek. Güncel Kaynak: AA / Esin Işık Eylül Güncel Haberler

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