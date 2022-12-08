2022 Yılının En Başarılı Bürokrat Ödülü Karaman'ın

6 Aralık Pazartesigünü Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney sahnesi Maltepe'de gerçekleştirilen 'Yılın En Başarılı' Sivil Toplum ödülleri ödül törenine Sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin ödül almak üzere katıldı.

Bürokrasi alanında yılın en başarılı Bürokratı ödülünü Ülkesi ve memleketi için yapmış olduğu üstün gayret ve başarılı çalışmalardan dolayı hemşehrilerinin neredeyse tamamının oyu ile Çalışma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman'a verilerek,Yılın En Başarılı Bürokratı seçildi.

Ödülünü Ankara Sivil Toplum Platformu Onursal Başkanı Veli Sarıtoprak ve Çorumlu Sanayici İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Taylan Darıcıoğlu tarafından takdim edildi.

Karaman konuşmasında"Beni bu ödüle layık gören tüm STK temsilcilerine ve Ankara Sivil Toplum Platformu üyelerine teşekkür ediyorum, bu ödül aynı zamanda benim daha çok mücadele etmem için bir başlangıca vesile oldu, Uzun yıllardan bu yana Devletin farklı kademelerinde hizmet ettim, etmeyede devam edeceğim çok yakın bir tarihte de yeni bir oluşuma giderek Türkiye genelinde faaliyet gösteren Çorumlu Bürokratlar Derneğini kurduk,

Bu Derneğimiz ile birliktehemşehrilerimiz için daha güzel çalışmalara imza atacağımızı da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum, Bizim Mottomuz "Çorum'lunun yaptığını kimse yapamaz"en iyisi için, daha iyisi için mücadeleye devam" dedi.

Gecede ayrıca Mehmetçik Vakfı BaşkanıEngin Durak, Lösev Başkanı Dr. Üstün Ezer veAnkara Zeka Vakfı başkanı Emrehan Halıcı'da ödüle layık görüldü.