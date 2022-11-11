2022 Uluslararası Telif Hakkı Forumu Çin'de Başladı

NANCHANG, 11 Kasım (Xinhua) -- 2022 Uluslararası Telif Hakkı Forumu Perşembe günü Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletindeki Jingdezhen'de başladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı Başkan Yardımcısı Zhang Jianchun yaptığı konuşmada, ülkenin sistemini ve telif hakkı yönetimi kapasitesini sürekli olarak geliştireceğini söyledi.

Zhang ayrıca, Çin Ulusal Telif Hakkı İdaresi'nin (NCAC), telif haklarını kullanarak kültürel yaratıcılığa ilham vermek için diğer ülkeler ve bölgelerle alışverişi ve işbirliğini geliştirmeye istekli olduğunu söyledi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Müdür Yardımcısı Sylvie Forbin de video aracılığıyla yaptığı konuşmada, WIPO'nun ülkede yaratıcı endüstrinin gelişmesine yardımcı olmak için Çin ile çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Açılış töreninde telif hakkı korumasına yönelik çeşitli projeler başlatıldı ve gün içinde ilgili sergiler açıldı.

Forum, NCAC ve WIPO tarafından ortaklaşa düzenlendi.