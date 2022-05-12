2022 TATBİKATI' YARIN BAŞLAYACAK

SAHİL Güvenlik Komutanlığı koordinasyonundaki 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde, Ege Denizi'nin uluslararası suları ile Türk hava sahasında yarın gerçekleştirilecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde yarın yapılacak 'Deniz Aslanı-2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı' için Konak Orduevi, basına bilgilendirmede bulundu. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, tatbikat ile ilgili bilgiler aktardı. Tuğamiral Tezel, normalde 2 yılda bir yapılan tatbikatın Covid-19 nedeniyle en son 2018'de gerçekleştirildiğini söyledi. Tatbikatın 2 senaryo halinde yapılacağını belirten Tuğamiral Tezel, Türk Arama Kurtarma Teşkilatı içinde yer alan askeri ve sivil unsurlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek dedi.

'TÜRK ARAMA KURTARMA TEŞKİLATI 7 GÜN 24 SAAT HAZIR'

Tuğamiral Tezel, tatbikatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi ile diğer kurum ve komutanlıklara ait acil durumharekat merkezleri arasındaki koordinasyonu test etmeyi hedeflediğini vurguladı. Tatbikatta Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerinin ortaya konulacağını kaydeden Tezel, şöyle devam etti

Müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde iş birliği ve koordinasyonu üst düzeye çıkarmak, Türkiye'nin arama kurtarma imkan ve kabiliyetleri ile Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, tatbikata katılan unsurların arama kurtarma usullerinin uygulanmasına yönelik eğitimlerini geliştirmek, arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini denemek de hedeflenmektedir. Türk Arama Kurtarma Teşkilatı tüm unsurlarıyla her ortamda, 7 gün 24 saat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde ve talep edildiğinde her yerde arama kurtarma harekatı icra etmeye muktedir ve hazırdır.

Toplam 19 ülkeden, 27'si yabancı 47 gözlemcinin takip edeceği tatbikat, 2 senaryo halinde yapılacak. İlk senaryoda Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde su alarak batmakta olan ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine mürettebatın kurtarılması sağlanacak. İkinci senaryoda ise tehlike sinyali alınan ve yanmaya başlayan yolcu motorunun personelinin kurtarılması gerçekleştirilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel