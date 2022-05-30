2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran- 2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Doğu Akdeniz'de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran- 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel