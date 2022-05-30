2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Haberler

2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran- 2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran- 2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Doğu Akdeniz'de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran- 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı denildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel