2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı - Haberler

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2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran- 2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Kurtaran- 2022 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından Doğu Akdeniz'de icra edilen ve 12 ülkeden 26 gözlemcinin katıldığı Kurtaran- 2022 Tatbikatı başarıyla tamamlandı denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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