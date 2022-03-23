"2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi" yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde faaliyetlerini yürüten TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu, TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu, Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) ile Ekonomi ve Ticaret Derneği Sakarya Şubesi (ETD) iş birliğinde 2022 Sakarya Satın Alma Zirvesi gerçekleştirildi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, TOBB Sakarya İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mertcan Korkmaz, Sakarya Genç Girişimciler ve İş İnsanları Derneği (SAKARYAGİAD) Başkanı Zafer Bekdemir ile Ekonomi ve Ticaret Derneği Sakarya Şubesi (ETD) Başkanı Reşit Şamil Dedeoğlu'nun ev sahipliği yaptığı ve kentteki bir otelde düzenlenen zirvede, 100'den fazla firma stant açtı.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever'in de katıldığı zirvede firmalar kendilerine ayrılan stant alanlarında faaliyetleri hakkında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Altuğ, burada yaptığı konuşmada, işletmelerin küreselleşen iş dünyasında kalite, maliyet ve performans unsurlarını içeren rekabet stratejileri geliştirmek durumunda olduklarını belirtti.

Satın alma yönetiminin işletme için en önemli konulardan biri haline geldiğini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Satın alma ve tedariki, üretimden bağımsız düşünemeyiz. Yerel tedarikçilerimizle temasımızı güçlendirerek ilerlemeliyiz. Bu hem ihracatımıza, hem ithalatımıza, yerli üretimin artırılmasına, yerel ticaretin canlandırılmasına katkı sunacaktır. SATSO olarak bizler de ticari iletişimin güçlenmesi ve sürdürülebilmesi adına çalışmalar yürütüyoruz. Önceki yıllar itibariyle belli başlı projelere imza attık ve belli aralıklarda üyelerimize eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz. Yerel ticaretin canlanması ve desteklenmesi adına da oda olarak üyelerimizi de yönlendirirken örnek de oluyoruz. Alışverişinizi Sakarya'dan yapın sloganı ile yerel ticareti destekliyoruz."