2022'nin oyun dünyasına olumsuz etkisi!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyun video oyun sektörü de büyük bir yükseliş içerisinde. Özellikle koronavirüsün patlak verdiği 2020 yılından beri karantina sürecinin de desteğiyle sektör zirve dönemlerini gördü. Ancak video oyun sektörü için tablo pek de parlak değil.

Oyun konsolları ve abonelik hizmetleri satışı, 2022'de 3 milyar düşüş yaşayacak

Oyun endüstrisi, son iki yıldır adeta altın dönemini yaşıyor. Karantina sürecinin de büyük rol oynadığı yükseliş, görünüşe göre etkisini yitiriyor. Ampere Analysis, video oyun sektörünün 2022 boyunca nasıl performans göstereceğini belirledi.

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Yapılan çalışmaya göre oyunların, konsolların ve abonelik hizmetlerinin satışı bu yılın sonunda 188 milyar dolarlık bir gelire sahne olacak. Ancak bir önceki yıl bu sayı 191 milyar dolardı. Görünen o ki koronavirüs etkilerinin azalması oyun dünyasına 3 milyar dolarlık bir zarar yazacak.

Ampere Analysis, yaşanan bu düşüşü kısa süreli olarak açıklıyor. Video oyun sektöründe yapılan yatırımların 2023 yılında işleri yoluna sokacağını söylüyor. Şirketin araştırma direktörü ve analisti Piers Harding Rolls, konuya ilişkin şu cümlelere yer verdi.

İki yıllık büyük genişlemeden sonra, oyun pazarı 2022'de bu büyümenin bir kısmını geri veriyor. Çünkü birden fazla faktör performansı baltalamak için bir araya geliyor. Öyle olsa bile yıl pandemi öncesi performansın çok önünde sona erecek ve bir bütün olarak sektör için görünüm, 2023'te büyüme tahminiyle birlikte olumlu olmaya devam edecek.

Öte yandan Ampere Analysis, bu düşüşü sadece koronavirüse bağlamıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok önemli teknoloji şirketi Kremlin'e tepkilerini gösterebilmek için ambargoya destek verdi. Görünen o ki oyun sektörü Rusya pazarından normal şartlarda önemli bir destek görüyordu.

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