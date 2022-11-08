2022 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı Çin'in Shenyang Kentinde Başladı

2022 Küresel Endüstriyel İnternet Konferansı Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da Pazartesi günü başladı.

İki günlük etkinlik, "Yüksek Kaliteli Bir Ekonomiyi Güçlendirmek ve Büyümenin Yeni İtici Güçlerinin Desteklemek" temasıyla düzenleniyor. Endüstriyel internet ile ilgili çeşitli konuları tartışmak üzere yurtiçinden ve yurtdışından en iyi akademisyenler ve endüstri liderleri davet edildi.

Konferans sırasında temalı alt forumlar, diyalog toplantıları, sergiler ve yarışmalar da düzenlenecek.

Yaklaşık 20.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan bu yılki konferans, en son teknolojileri, uygulama senaryolarını ve örnek endüstriyel internet vakalarını ön plana çıkaran 100'den fazla işletmeyi çekti.

SES (Çince): JİANG BOYU, Çin Devlet Elektrik Şebekesi Liaoning Elektrik Tedarik Limited Şirketi'nde mühendis:

"Bu konferansta, elektrik tüketimlerinin büyük verilerine dayanan endüstriyel faaliyet endeksini başlattık. Elektrik verilerine dayalı olan ve çeşitli ekonomik verileri birleştirilen bu endeks, hükümetin endüstriyel faaliyetin durumunu ve gelişimini daha kolay bir yolla anlamasını sağlayan bilimsel ve kapsamlı bir izleme endeksi oluşturuyor. Bu ayrıca hükümetin endüstriyel ve ekonomik düzenlemeler için bilimsel kararlar almasında referans sağlıyor."

Etkinlik Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, Çin Bilim ve Teknoloji Derneği ve Liaoning eyalet hükümeti tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)