KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül tarihinde uygulanacak olan 2022- Kpss Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Adaylar, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu için saat 10.00, eğitim bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. (Huzeyfe Tarık Yaman /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Eylül KPSS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KPSS Lisans oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.