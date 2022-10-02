2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ( Öabt ) oturumları tamamlandı. Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi. Sınav, saat 16.45'te sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin ÖABT KPSS Güncel Haberler

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