2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu gerçekleşti.

 - Güncelleme:

2022 KPSS Lisans oturumu tamamlandı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu gerçekleşti.

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Lisans oturumu saat 10.15'te başladı. 120 sorudan sorumlu adaylara 130 dakika süre verildi. Adayların en büyük destekçileri ise okul dışarısında bekleyen aileleri oldu.

Aileler sınav heyecanına ortak oldu. Oğlunun sınav heyecanına ortak olan Mustafa Akgümüş "Oğlum biraz hazırlandı ama bilmiyorum tabi ki ne kadar hazırlandı. Anne babalar hep çocukları için genelde çalışır veya uğraşır. Biz de inşallah başarılı olur diye bekliyoruz" dedi. Sınana giren Deniz Yılmaz ise çok uzun zamandır çalışmaya ara verdiğini belirterek, "TIR geçmiş gibiyim üzerimden. Ben fazlaca zorlandım" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Güncel

KPSS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title