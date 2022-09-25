Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

Güncel Haberler

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022- Kpss Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-25 Eylül'de uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.

Adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 5 Ekim saat 23.59'a kadar ulaşabilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Eylül KPSS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title