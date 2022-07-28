2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 6-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

 - Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 6-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 2022- Kpss Lisans Alan Bilgisi Sınavları oturumlarına girecek adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Ağustos'ta yapılacak 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos'taki 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu'na (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

AA / Selma Kasap - Güncel

KPSS Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title