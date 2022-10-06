2022-Kaymakamlık sınava giriş belgeleri erişime açıldı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Ekim'de yapılacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na (2022-Kaymakamlık) katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren "sınava giriş belgeleri"ni, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceği belirtildi. Açıklamada, 16 Ekim'deki 2022- Kaymakamlık sınavı için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu. Kaynak: AA / Güncel İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Güncel Haberler

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