2022, Fransa'da Kayıtlara Geçen En Sıcak Yıl Olacak

PARİS, 1 Aralık (Xinhua) -- Fransız ulusal meteoroloji servisi Meteo France tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Aralık ayındaki sıcaklıklar ne olursa olsun, 2022'nin, kayıtların başlamasından bu yana ülkedeki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği belirtildi.

PARİS, 1 Aralık (Xinhua) -- Fransız ulusal meteoroloji servisi Meteo France tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Aralık ayındaki sıcaklıklar ne olursa olsun, 2022'nin, kayıtların başlamasından bu yana ülkedeki en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği belirtildi.

Meteo France, 2022'de bir bütün olarak ortalama sıcaklığın 14,2 santigrat dereceyi aşacağını söyledi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu Kasım ayının başlarında yaptığı açıklamada, bu yaz Fransa'yı kavuran sıcak hava dalgalarının neden olduğu ölüm sayısının, son beş yılın kayıtlarındaki ortalamalardan 2.816 kişi fazla olduğunu belirtti.

Meteo France, 2022'de bunaltıcı sıcakların ülkenin büyük bir bölümünde şiddetli bir kuraklıkla birleştiğini söyledi.

Fransa'da bu yılki yağışların yıllık miktarının normalden yüzde 25 kadar daha düşük olması bekleniyor.