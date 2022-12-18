2022 FIFA Dünya Kupası Finali: Arjantin taraftarları şampiyonluk sevinci yaşadı Güncel Haberler Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Maçı Doha'da Fan Zone'daki dev ekranlardan izleyen Arjantinli taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı. Kaynak: AA / Güncel Arjantin Fransa Katar Güncel Haberler

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