2022 FIFA Dünya Kupası Finali: Arjantin taraftarları şampiyonluk sevinci yaşadı
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Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin, Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Maçı Doha'da Fan Zone'daki dev ekranlardan izleyen Arjantinli taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kaynak: AA / Güncel