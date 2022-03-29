2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması (2) - Haberler

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2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması (2)

AA - Güncel
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Maç izleyen Mısırlılardan detaylar KAHİRE - 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1-0'ın rövanşında Senegal, Mısır'ı penaltılarda 3-1 mağlup ederek tarihinde 3.kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Maç izleyen Mısırlılardan detaylar KAHİRE - 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1-0'ın rövanşında Senegal, Mısır'ı penaltılarda 3-1 mağlup ederek tarihinde 3.kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Mısırlılar da başkent Kahire'de kurulan dev ekranlardan maçı takip etti. Maç sonrası Mısırlı taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması (2)

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması (2)

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması (2)

AA / Güncel

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Senegal, Mısır, Güncel, Haberler

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