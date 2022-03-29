2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri: Senegal - Mısır karşılaşması (2)

Maç izleyen Mısırlılardan detaylar KAHİRE - 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1-0'ın rövanşında Senegal, Mısır'ı penaltılarda 3-1 mağlup ederek tarihinde 3.kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Mısırlılar da başkent Kahire'de kurulan dev ekranlardan maçı takip etti. Maç sonrası Mısırlı taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.