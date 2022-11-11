Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne Rekor Katılım

Güncel Haberler

2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne Rekor Katılım

HANGZHOU, 11 Kasım (Xinhua) -- Cuma günü sona eren üç günlük 2022 Dünya İnternet Konferans (WIC) Wuzhen Zirvesi, 120'den fazla ülke ve bölgeden 2.100 misafirle rekor düzeyde çevrimiçi ve yüz yüze katılımcı çekti.

HANGZHOU, 11 Kasım (Xinhua) -- Cuma günü sona eren üç günlük 2022 Dünya İnternet Konferans (WIC) Wuzhen Zirvesi, 120'den fazla ülke ve bölgeden 2.100 misafirle rekor düzeyde çevrimiçi ve yüz yüze katılımcı çekti.

Zirve peş peşe dokuz yıl gerçekleştirilmiş oldu ve bu yılki etkinlik WIC'nin bu senenin başlarında uluslararası bir kuruluş olarak göreve başlamasının ardından Dünya İnternet Konferansı'nın ilk yıllık toplantısı oldu.

Bu yılki Wuzhen Zirvesi'nde çeşitli alt forumların yanı sıra WIC Üye Temsilcisi Sempozyumu ilk kez düzenlendi.

Sempozyuma uluslararası kuruluşlardan, önde gelen küresel internet firmalarından, sektör organları ve kuruluşlarından 30'dan fazla WIC üye temsilcisi katıldı.

Zirvede, Siber Alanda Ortak Bir Geleceğe Sahip Bir Topluluğu Ortaklaşa İnşa Etmenin 12 Olağanüstü Örneği ve Dünyada Önde Gelen 15 İnternet Bilimsel ve Teknolojik İnternet Başarısı övüldü.

Etkinlikte ayrıca Dünya İnternet Gelişim Raporu 2022 ile Çin İnternet Gelişim Raporu 2022 yayınlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title