2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi'ne Rekor Katılım

HANGZHOU, 11 Kasım (Xinhua) -- Cuma günü sona eren üç günlük 2022 Dünya İnternet Konferans (WIC) Wuzhen Zirvesi, 120'den fazla ülke ve bölgeden 2.100 misafirle rekor düzeyde çevrimiçi ve yüz yüze katılımcı çekti.

HANGZHOU, 11 Kasım (Xinhua) -- Cuma günü sona eren üç günlük 2022 Dünya İnternet Konferans (WIC) Wuzhen Zirvesi, 120'den fazla ülke ve bölgeden 2.100 misafirle rekor düzeyde çevrimiçi ve yüz yüze katılımcı çekti.

Zirve peş peşe dokuz yıl gerçekleştirilmiş oldu ve bu yılki etkinlik WIC'nin bu senenin başlarında uluslararası bir kuruluş olarak göreve başlamasının ardından Dünya İnternet Konferansı'nın ilk yıllık toplantısı oldu.

Bu yılki Wuzhen Zirvesi'nde çeşitli alt forumların yanı sıra WIC Üye Temsilcisi Sempozyumu ilk kez düzenlendi.

Sempozyuma uluslararası kuruluşlardan, önde gelen küresel internet firmalarından, sektör organları ve kuruluşlarından 30'dan fazla WIC üye temsilcisi katıldı.

Zirvede, Siber Alanda Ortak Bir Geleceğe Sahip Bir Topluluğu Ortaklaşa İnşa Etmenin 12 Olağanüstü Örneği ve Dünyada Önde Gelen 15 İnternet Bilimsel ve Teknolojik İnternet Başarısı övüldü.

Etkinlikte ayrıca Dünya İnternet Gelişim Raporu 2022 ile Çin İnternet Gelişim Raporu 2022 yayınlandı.