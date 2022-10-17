2022-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Güncel Haberler Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek yerleştirme işlemleri sonuçlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 4-10 Ekim'de tercihleri alınan 2022-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, sonuçlara saat 10.00 itibarıyla https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişileceği duyuruldu. Açıklamada, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemlerinin ilgili üniversitelerce 19-24 Ekim tarihlerinde yapılacağı belirtildi. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerektiği de vurgulandı. Kaynak: AA / Güncel DGS Sınavı Güncel Haberler

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