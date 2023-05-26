2022'de Türkiye'de 1 Milyon 232 Bin 957 Trafik Kazası Meydana Geldi

2022 yılında Türkiye'de toplam 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Kazaların %82,5'i yerleşim alanlarında meydana geldi. Erzurum'da ise bin 121 ölümlü-yaralanmalı kaza yaşandı.

Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında toplam 1 milyon 232 bin 957 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 35 bin 696 adedi maddi hasarlı, 197 bin 261 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Kazaların yüzde 82,5'i yerleşim alanlarında

Türkiye'de 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 2 bin 282 kişi kaza yerinde, 2 bin 947 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının %82,5'i yerleşim yeri içinde %17,5'i ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Türkiye'de 2022 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusura bakıldığında kusurların %86,8'inin sürücü, %9,5'inin yaya, %2,1'inin taşıt, %1,2'sinin yolcu ve %0,4'ünün yol kaynaklı olduğu görüldü.

Erzurum'da bin 121 ölümlü-yaralanmalı kaza

Erzurum'da bir yıl içinde 6 bin 829 adet trafik kazası meydana geldi. Bu sayı ile Erzurum kaza istatistikleri açısından bakıldığında Türkiye'de 30'ıncı sırada yer aldı. Erzurum'da 2022 yılında yaşanan ve kayıtlara geçen trafik kazalarında 50 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 20'si kaza yerinde, 30'u kazası sonrası vefat etti. Kazalarda bin 907 kişi de yaralandı. Ülkemiz karayolu ağında 2022 yılında meydana gelen 197 bin 261 ölümlü yaralanmalı kazanın %66,9'u gündüz, %30,6'sı gece ve %2,5'i alacakaranlıkta oldu. - ERZURUM