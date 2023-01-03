2022'de Katar'ın en iyileri: Çığır açan kadınlar, tarımsal yenilik ve kültür-sanat

Katar 365'in bu özel bölümünde, bu yılki en iyi hikayelerimizden bazılarını derledik. Bu yıl, yerel tarım endüstrisinin 'tadına baktık', hem spor hem de mutfakta Doha'nın en iyi kadın oyun kurucularından bazılarıyla tanıştık ve Katar'ın kültürünü ve geleneklerini nasıl hayatta tuttuğunu öğrendik.