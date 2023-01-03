Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022'de Katar'ın en iyileri: Çığır açan kadınlar, tarımsal yenilik ve kültür-sanat

Güncel Haberler

Katar 365'in bu özel bölümünde, bu yılki en iyi hikayelerimizden bazılarını derledik.

Katar 365'in bu özel bölümünde, bu yılki en iyi hikayelerimizden bazılarını derledik. Bu yıl, yerel tarım endüstrisinin 'tadına baktık', hem spor hem de mutfakta Doha'nın en iyi kadın oyun kurucularından bazılarıyla tanıştık ve Katar'ın kültürünü ve geleneklerini nasıl hayatta tuttuğunu öğrendik.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Katar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title