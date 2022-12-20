2022'de Çincede Moda Olan Kelimeler Açıklandı

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'de 2022 yılında en fazla moda olmuş 10 Çince kelime Salı günü açıklandı. Listede ilk sırada Çin'in modernleşmesi yer alıyor.

Tam süreçli halk demokrasisi, dijital ekonomi, uzay istasyonu görevine ilişkin kelimeler ve Beijing 2022 Kış Olimpiyatları da listede yer aldı.

Kış ekonomisi ve NFT koleksiyonu gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 2022'deki yeni Çince kelimelerin listesi de açıklandı.

İstikrar ve Parti'nin 20. Ulusal Kongresi, Çin için yılın moda kelimeleri olarak seçilirken savaş ve Rusya-Ukrayna çatışması ise dünya için yılın moda kelimeleri olarak belirlendi.

Listelerin hazırlanmasında Çince karakter yapısını temel alan bir algoritma kullanıldı ve sonuçlar, uzman ve araştırmacılar tarafından teyit edildi.

17 yıldır aralıksız düzenlenen moda kelime seçimi, Ulusal Dil Kaynaklarının İzlenmesi, Ticari Basın ve diğer kuruluşlar tarafından ortaklaşa düzenlenen yıllık bir etkinlik olarak gerçekleştiriliyor.