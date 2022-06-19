2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de! İşte fiyatı
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2022 Citroen C5 Aircross, Türkiye'de satışa sunuldu. İşte 2019 yılından bu yana segmentinin en iyilerinden birisi olan aracın yeni hali!
2019'dan bu yana segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olmayı başaran ve son 3 yılda Türkiye'de de 16 binin üzerinde satış başarısı yakalayan C5 Aircross SUV makyajlanması sonrasında yeni teknolojilere ve daha modern bir tasarıma kavuştu. Tüm detayları ile 2022 Citroen C5 Aircross!
Aracın en çok merak edilen noktasıyla yani fiyatı ile başlayacak olursak: Yeni C5 Aircross, içerisinde bulunduğumuz Haziran ayından itibaren ülkemizde biri benzinli olmak üzere 2 ayrı motor seçeneği, 3 ayrı donanım seçeneği ve 869 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcı karşısına çıktı.
Citroen Ami Türkiye
2022 Citroen C5 Aircross özellikleri
130 HP gücündeki 1.5 litrelik BlueHDi dizel ve performans ile düşük yakıt tüketimini bir arada sunan 180 HP'lik 1.6 litrelik PureTech motor seçenekleriyle satışa sunulan aracın her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.
Uzunluk: 4.500 mm
Genişlik: 1.969 mm
Yükseklik: 1.689 (tavan rayları ile)
Aks mesafesi: 2.730 mm
Yerden yükseklik: 230 mm
Lastik çapı: 720 mm
Bagaj hacmi: 580 – 720 litre, koltukların katlanmasıyla 1.630 litreye kadar
Yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bıraktığı Citroen'in yeni tasarım dilini benimseyen aracın ön bölümü, daha dikey ve modern olacak şekilde yeniden yorumlandı. Keskin hatlar ve kademeli dikey yapı aracın yolda daha güçlü bir duruş sergilemesini sağladı.
Gündüz sürüş farlarından ayrılan yeni marka logosuyla da dikkat çeken araç, logonun bir krom şerit aracılığıyla gündüz sürüş farlarına kadar uzandığı ürün gamındaki diğer modellerden ayrışıyor.
Yüksekte konumlandırılan yatay motor kaputu, yandaki krom C imzası, 360 derece cam alanların etkisiyle havada süzülüyor gibi görünen tavan ile özgün bir duruş ortaya çıkıyor. Yeni C5 Aircross SUV, 230 mm yerden yüksekliği, 720 mm'lik lastik çapları, tavan rayları ile sürüş hissini güçlendiriyor..
Yeni 18 inç elmas kesimli Pulsar alaşım jantlar buna sadece bir örnek. Tüm versiyonlarda standart olan Parlak Siyah yan ayna kapakları dışında, yeni mat siyah eklentilere sahip parlak siyah tavan barları ve yeni tasarımlı Airbump Renk Paketleri gibi detaylar görsel çekiciliği daha da arttırıyor.
Yeni C5 Aircross SUV, aracın önü ile uyumlu yeni bir üç boyutlu LED ışık imzasına sahip stop lambalarıyla donatılırken, boyutu değişmeyen stop ünitesi ışık imzasını oluşturan üç LED aydınlatma modülünü vurgulayan koyu renkli camla dikkat çekiyor. Grafik öğeler şık ve ön ışık imzasıyla tutarlı bir görünüm sunuyor. Ön cephede olduğu gibi, piyano tuşu tasarımı, ışık imzasının 3-Boyut etkisini güçlendiriyor.
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