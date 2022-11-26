2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da Başladı Güncel Haberler NANCHANG, 26 Kasım (Xinhua) -- 2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaletinin Nanchang kentinde başladı. Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) NANCHANG, 26 Kasım (Xinhua) -- 2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaletinin Nanchang kentinde başladı. Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.