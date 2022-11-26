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2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da Başladı

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2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da Başladı

NANCHANG, 26 Kasım (Xinhua) -- 2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaletinin Nanchang kentinde başladı.

2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da BaşladıHongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

NANCHANG, 26 Kasım (Xinhua) -- 2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaletinin Nanchang kentinde başladı.

2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da BaşladıHongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da BaşladıHongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da BaşladıHongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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