2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show Nanchang'da Başladı

Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)
NANCHANG, 26 Kasım (Xinhua) -- 2022 Çin Havacılık Endüstrisi Konferansı ve Nanchang Air Show, Cuma günü Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaletinin Nanchang kentinde başladı.
Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)
Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)
Hongying akrobasi ekibinden uçaklar, Çin'in doğusundaki Jiangxi Eyaleti'nde yer alan Nanchang'da düzenlenen Nanchang Air Show'da bir performans sergiliyor, 25 Kasım 2022. (Fotoğraf: Zhou Mi/Xinhua)