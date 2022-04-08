2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Ukrayna: 1 - Haberler

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2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Ukrayna: 1

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Ukrayna: 1

U20 Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

U20 Erkek Voleybol Milli Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta B Grubu'ndaki ikinci maçında Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Salon: Arena Torun

Hakemler: Kiril Stoyanov (Bulgaristan), Joseph Gore (İngiltere)

Türkiye: Hilmi, Aykut, Yiğit Savaş, Doğan, Gökçen, Özgür, Muhammed (L) (Alper, Mert, Selman)

Ukrayna: Kuts, Donets, Hetman, Hrytsenko, Zolotukhin, Chaban, Yakovliev (L), Trokhin (L) (Hladyr, Prysakar, Valiababa, Skorbatiuk)

Setler: 18-25, 25-20, 25-15, 25-21

Süre: 98 dakika (24,26,22,26)

(İHA)

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Ukrayna: 1

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Ukrayna: 1

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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