2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0 - Haberler

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2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

U19 Kız Voleybol Milli Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

U19 Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.

Salon: Pallati i Rinise

Hakemler: Mirza Basic (Bosna Hersek), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

Türkiye: Tuanna, Begüm, Pelin, Liza, Berka Buse, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray)

Macaristan: Imre, Rieder, Eröss, Radnai, Szatmari, Marcz, Baksa (L) (Olcsvary, Balint, L.Radnai, Stankovics)

Setler: 25-17, 27-25, 25-21

Süre: 89 dakika (25,29,35)

(İHA)

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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