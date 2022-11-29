2022 Boao Girişimciler Forumu'nda Kalkınmaya Güven Tazelendi
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BOAO, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenlenen 2022 Boao Girişimciler Forumu'nun ana forum toplantısından bir görünüm, 28 Kasım 2022.
BOAO, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında düzenlenen 2022 Boao Girişimciler Forumu'nun ana forum toplantısından bir görünüm, 28 Kasım 2022.
2022 Boao Girişimciler Forumu'nun ana forumu, Pazartesi günü Hainan eyaletindeki bir sahil kasabası olan Boao'da gerçekleşti. Forumun katılımcıları, kalkınma konsensüsünü pekiştirirken, kalkınmaya olan güvenlerini teyit ettiler. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel