2022-ALES/3 sonuçları açıklandı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 20 Kasım'da uygulanan 2022-ALES/3'e ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

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