2022-ALES/3 başvuruları başladı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Kasım 2022'de uygulanacak sınava başvurular, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2022-ALES kılavuzunda yer aldığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Barış Gündoğan Güncel Haberler

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