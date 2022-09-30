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2022-ALES/3 başvuruları başladı

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2022-ALES/3 başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Kasım 2022'de uygulanacak sınava başvurular, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2022-ALES kılavuzunda yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

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