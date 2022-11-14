2022 Airshow China'da Güvenliği İnsansız Tekneler Sağladı
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ya da diğer adıyla 2022 Airshow China sırasında yerel kamu güvenliği bürosu, yakın suların güvenliğini sağlamak üzere insansız devriye tekneleri kullandı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde düzenlenen 14. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ya da diğer adıyla 2022 Airshow China sırasında yerel kamu güvenliği bürosu, yakın suların güvenliğini sağlamak üzere insansız devriye tekneleri kullandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel