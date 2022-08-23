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2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak

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2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak.

2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı'na ön başvurular yarın başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'taki sınava girecek adaylar için ön başvurular, elektronik ortamda e-Devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanılarak "https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp" (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacak.

Yarın başlayacak ön başvurular, 20 Eylül Salı günü 23.59'da sona erecek. Ön başvuruyu yapacak adaylar, 24 Ağustos-20 Eylül tarihlerinde istenen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak gönderecek.

Bunun dışında herhangi bir yöntemle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, ön başvuru kılavuzuna "https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/2022-adalet-bakanligi-arabuluculuk-sinav-ilani15082022105951" adresinden ulaşabiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

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