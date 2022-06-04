2021'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen para belli oldu! - Haberler

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2021'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen para belli oldu!

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2021'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen para belli oldu!

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2021'de ABD'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen paranın miktarını gözler önüne serdi.

Dijital dönüşümün lokomotifi internetin bizlere en büyük hediyelerinden biri de kripto paralar diyebiliriz. Doğru ve yerinde hamlelerin yapılması durumunda yatırımcılarına ciddi miktarlar kazandırabilme potansiyeline sahip bu varlıklar, günümüzde El Salvador gibi ülkeler tarafından resmi para birimi haline getirilerek geleceğin paraları olarak lanse edilmeye başlandı.

Bir düşüş içerisinde olsa da milyarlarca dolarlık bir piyasada boy gösteren kripto paralar, yatırım yapmak isteyen kişiler arasında adeta bir cazibe merkezi. Ancak bu alanda ülkemiz dahil tüm dünyada ciddi dolandırıcılıklar söz konusu. Son olarak 2021'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen paranın miktarı belli oldu.

2021'de kripto para dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen para

Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2021'de ABD'deki kripto para dolandırıcılığı olayları nedeniyle kaybedilen paranın miktarını gözler önüne serdi. Rapora göre 2021'in başından bu yana 46 binden fazla kişinin 1 milyar doların üzerinde para kaybetti. Bu miktar bireysel olarak hesaplandığında kişi başı 2 bin 600 dolara tekabül ediyor.

Dolandırıcıların en çok tercih ettiği kripto paralar da ortaya çıktı. Zira FTC'ye göre dolandırıcılık olaylarının yüzde 70'i Bitcoin, yüzde 10'u Tether ve yüzde 9'u da Ethereum üzerinden gerçekleşti. Aynı zamanda bu alanda en fazla tercih edilen yöntem insanların yatırım vaadiyle kandırılması oldu. Geçtiğimiz yıl bu vaatle binlerce insan toplamda 575 milyon dolar kaybetti.

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Sosyal medya ve flört uygulamaları da kripto para dolandırıcılığı için kullanıldı. Raporda 2021 yılında bu mecralarda sahte romantik ilişkilerle 185 milyon dolarlık bir vurgun yapıldığı belirtildi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gibi olayların önüne nasıl geçilebilir? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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