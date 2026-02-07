Haberler

Fransa'da polisin 2018'de sarı yelekliler eyleminde şiddet uyguladığı görüntüler yayımlandı

Güncelleme:
Fransa'nın Paris kentinde 2018'deki sarı yelekliler eyleminde polisin göstericilere ve bir gazeteciye şiddet uyguladığı görüntüler yayımlandı. 9 polisin yargılanacağı dava 9 Şubat'ta başlayacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin 2018'de sarı yelekliler eyleminde şiddet uyguladığı görüntüler yayımlandı.

Fransız kamu yayıncısı France Televisions, başkent Paris'te 2018'de sarı yelekliler eylemi kapsamında bir fast food zincirine ait dükkanın güvenlik kayıtlarına ulaştı.

France Televisions, eylemden yaklaşık 7 yıl sonra, polislerin dükkanın içinde göstericilere ve bir gazeteciye şiddet uyguladığı anlara ait bu görüntüleri yayımladı.

Söz konusu görüntülerde, polislerin yerde uzanan sarı yelekli farklı kişilere copla vurduğu ve tekme attığı görülüyor.

Elinde fotoğraf makinesi olan bir kişi de görüntülere yansıyor.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, olayla ilgili 9 polisin uyguladığı şiddet nedeniyle yargılandığı dava 9 Şubat'ta Paris Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak.

Dava kapsamında söz konusu polisler, 7 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Sarı yelekliler hareketi

Fransa'da akaryakıt zamlarına tepki olarak sarı yelekliler hareketi 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır almıştı.

Paris'te yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekli eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuştu.

Gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Eylemler kapsamında 11 kişi yaşamını yitirmişti.

