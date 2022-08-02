2011'den bugüne 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi - Haberler

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2011'den bugüne 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

2011'den bugüne 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi

GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 2011 yılından bugüne kadar 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.

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GÖÇ İdaresi Başkanlığı, 2011 yılından bugüne kadar 102 farklı uyruktan 9 bin yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada; PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak üzere ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçıların sınır dışı edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "2011 yılında başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan toplamda 9 bin yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. Sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine çok sayıda teröristin geri gönderildiği görüldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2011 yılından bu yana ABD uyruklu 59, AB üyesi ülke uyruklu toplam 1109 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edilmiştir. Buna göre; 2019 yılında 12 AB ülkesinden 126, 2020 yılında 8 AB ülkesinden 95, 2021 yılında 8 AB ülkesinden 69 yabancı terörist savaşçı ülkesine geri gönderilirken; bu yılın 7 aylık döneminde ise 6 AB ülkesinden 20 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir. 2019 yılı başından bu yana ülkesine geri gönderilen yabancı terörist savaşçılardan ilk sekiz uyruk (AB üyesi ülke) Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, Romanya, İsveç, Avusturya olmuştur" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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