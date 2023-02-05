2000 rakımda -10 derecede karla mücadele Karla mücadele karayolları ekipleri sahada seferberlik başlattı Meteorolojinin peş peşe yoğun kar yağışı uyarıları ile birlikte Adana'nın yüksek ekimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı başladı.

2000 rakımda -10 derecede karla mücadele

Karla mücadele karayolları ekipleri sahada seferberlik başlattı

ADANA - Meteorolojinin peş peşe yoğun kar yağışı uyarıları ile birlikte Adana'nın yüksek ekimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı başladı. Karayolları 56. Şube şefliği karla mücadele ekipleri sahada gece saatlerinden başlamak üzere karla mücadele çalışmalarını sürdürürken ekiplerin eksi 10 derecede yarım metreyi bulan karla mücadelesi havadan ve karadan görüntülendi.

Şehirlerarası yolculuk eden sürücüler ile Kayseri Adana yolunda karla mücadele ekiplerinin çalışmaları ile sorunsuz bir şekilde ulaşım sağladıkları için sahadaki ekiplere teşekkür ettiler.

Karayolları 5. Bölgeye bağlı 56 Şube şefliği ekipleri Adana Kayseri karayolunda 1400 rakımlı Obruk geçidi, 2000 rakımlı Gezbeli geçittin de 300 kilometrelik hatta karla mücadele ediyor. 130 kişilik ekiple eksi 10 derece Adana'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele eden ekipler 9 kamyon, 4 loder, 4 greyder 24 saat esasına göre ekipler yoğun kar yağışı ile birle karayollarında tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri sabahı ilk ışıklarına kadar 2000 rakımda karla mücadele çalışmalarını havadan ve karadan görüntülerken şehirlerarası yolculuk yapan sürücüler yolların açık olmasından dolayı rahat bir yolculuk gerçekleştirdiğini kaydetti.

2000 rakımlı zorlu yollarda yoğun kar yağışı ile birlikte kar küreme çalışmasını sürdüren ekipler kar yığınlarını küreyerek açtı. Yolların kapanmaması ve don olayı olamaması için yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Sivas'ta Adana'ya gelen kamyon sürücüleri yolların kar nedeni ile kapanmamasından ve yapıla çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını kaydederken karayolları ekiplerine yoğun mesaileri nedeni ile teşekkür ettiler.

Kayseri'den Tufanbeyli ilçesine gelen Sinan Pekmezci ise " Ben bu yörenin çocuğum Kayseri'den geliyorum. Bu güne kadar bu yollar bu kadar açılmazdı. Tek taraflı açılırdı ve zor bir yolculuk olurdu. Burada bir buçuk metre kar olur bu yıl çok güzel yol açma çalışması yapıldı emeği geçen tüm ekiplere çok teşekkür ederim" dedi.